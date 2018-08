« On est vraiment très heureux de cette 31e édition-là », a lancé d'emblée Annie Santarossa, adjointe à la direction et chargée de projet des Concerts de la Cité pour le Théâtre Granada.

« Pour nous, c’est une foule record [...] Si on compare à l’an dernier qui était le 30e anniversaire et pour lequel on avait eu un budget bonifié qui nous avait permis de présenter 64 concerts, cette année, on en présentait 55 et on a eu plus de gens que les éditions précédentes », explique-t-elle.

Les festivités ont démarré le 28 juin avec The Lost Fingers et se sont terminées le 4 août avec le guitariste-chanteur Colin Moore. Entretemps, des prestations de hip-hop, de rock et de musique de tout acabit ont eu lieu, ce qui a contribué grandement au succès de l'événement, souligne Annie Santarossa.

« Ce que les gens nous ont dit, c’est qu’il y en avait vraiment pour tous les goûts. On prend le compliment et on va essayer de continuer dans cette veine-là les prochaines éditions », résume-t-elle.

Une supplémentaire aura d'ailleurs lieu au carré Strathcona jeudi à 19 h 30, avec le groupe torontois Midnight Vesta.

« On voulait faire plaisir au public et les remercier », note Mme Santarossa.