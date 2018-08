Les températures devraient allègrement dépasser les 30 degrés Celsius cette semaine. « Un long épisode de maximums quotidiens de 29 degrés Celsius ou plus et de minimums de 14 degrés Celsius ou plus la nuit devrait commencer [lundi] et persister au moins jusqu'à vendredi », indique Environnement Canada.

« D'ici le milieu de la semaine, les maximums quotidiens devraient atteindre 30 à 36 », ajoute-t-elle.

Les zones concernées sont :

Calgary

Brooks, Strathmore et Vulcan.

Cardston, Fort Macleod et Magrath​​.

Parc provincial Cypress Hills et Foremost.

Drumheller et Three Hills.

Hanna, Coronation et Oyen.

Lethbridge, Taber et Milk River.

Medicine Hat, Bow Island et Suffield.

Environnement Canada invite les Albertains et les touristes qui visitent la province à prendre des précautions :