Environnement Canada classifie désormais l'immense nuage en entonnoir de catégorie EF-4 et non plus de catégorie EF-3, selon l’échelle de Fujita améliorée.

Une tornade qualifiée d'EF-5 est la plus violente.

L’agence météorologique précise que les vents de la colonne d’air soufflaient au minimum à 270 km/h. Des tornades de catégorie EF-4 peuvent atteindre 332 km/h.

Le tourbillon a atteint 800 mètres de large et touché le sol une vingtaine de minutes avant d'aller sur le lac Manitoba.