Avec les informations de Thomas Deshaies

Les résultats de l'analyse seront connus au plus tard mercredi, ce qui pourrait mener à une réouverture de la plage, si la qualité de l'eau est jugée sans danger pour la santé des baigneurs.

La moyenne arithmétique obtenue le 31 juillet était de 216 bactéries E. Coli par 100 millilitres, alors qu'une eau de bonne qualité doit avoir une moyenne située entre 21 et 100.

La conseillère en communication du MDDELCC, Sophie Gauthier, estime qu'une contamination à la bactérie E. Coli peut se résorber rapidement.

Une plage qui a une cote D (polluée) peut rapidement retrouver une qualité de baignade A (excellente), B (bonne), ou C (passable), explique-t-elle. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une décroissance qui se fait de façon rapide à l'intérieur d'une période de 24 à 48 heures. Cela peut être de l'ordre de 80 à 90 %.

Ce n'est pas rare qu'il y ait un retour à la normale de façon rapide dans les cas d'une fermeture de plage. Sophie Gauthier, conseillère en communication au MDDELCC

Le ministère de l'Environnement n'a pas été en mesure de déterminer avec exactitude la cause de la contamination de l'eau du Lac Blouin.

Parfois, ce sont les eaux de ruissellement ou la présence d'oiseaux (colonie), aussi les causes externes qui peuvent avoir une influence sur la qualité de l'eau de baignade, notamment la pollution d'origine industrielle ou agricole, mais dans ce cas-ci, on n'a pas été en mesure d'établir de façon précise la cause de cette dégradation de l'eau de baignade , affirme Mme Gauthier.

Rappelons que la plage municipale Rotary est l'une des cinq plages de l'Abitibi-Témiscamingue admissibles au programme Environnement-Plage du MDDELCC. Un prélèvement est effectué à quelques reprises durant l'été par le personnel du ministère.