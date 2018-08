On en savait peu jusqu'à présent sur Maniac, l'une des séries les plus attendues de l'année sur Netflix. La plateforme en a dévoilé davantage lundi, avec une bande-annonce où Emma Stone et Jonah Hill jouent des patients fragiles psychologiquement et cobayes d'une expérience pharmaceutique qui les plonge dans des univers oniriques inquiétants.