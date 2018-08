Le terminus de la ligne 12 sera à la Place de la Confédération, tout juste à l'est du centre-ville d'Ottawa, dès le 2 septembre.

Le trajet n'amènera donc plus les usagers d'OC Transpo au coeur du centre-ville. Ils devront plutôt arrêter au Centre Rideau pour ensuite prendre le train léger sur une distance de quelques rues.

Ce changement, qui survient avant même que les usagers ne puissent jouir de l'O-Train, ne fait pas le bonheur de tous.

Sam Boswell, qui utilise la ligne 12 tous les jours, estime que ces changements auront un impact négatif sur elle et les résidents du secteur Vanier. Le nouveau trajet va ajouter au moins 10 ou 15 minutes à son itinéraire, en plus d'imposer à des gens de Vanier un transfert vers l'O-Train qui n'est pas imposé à des résidents d'autres quartiers.

Ce n’est pas une bonne idée , ajoute Mohamed Mustapha, qui croit que la ligne 12 devrait demeurer inchangée. Si les autorités consultent les usagers, OC Transpo pourrait trouver une solution bénéfique pour tous, dit-il.

Même son de cloche pour Amy Melo, qui s'inquiète du fait que sa mère de 83 ans ait à effectuer plusieurs transferts pour se rendre au marché.

Des problèmes persistants

Mme Boswell affirme par ailleurs que cette ligne est problématique depuis des années.

Le problème, avec la ligne 12, c’est qu’elle est terrible de façon constante depuis des années. Il peut y avoir de 20 à 40 minutes entre deux autobus et quand la météo est défavorable, c’est pire. Tout ça pour cinq kilomètres qui séparent son quartier du centre-ville, dit-elle.

Le conseiller sortant du quartier Rideau–Vanier, Mathieu Fleury, reconnaît que la ligne 12 a certains problèmes. On a des problèmes de capacité aux heures de pointe et on attend l'ouverture du train léger pour voir si on peut ajouter des autobus , dit-il, ajoutant qu'il souhaite lui aussi que cette ligne continue de se rendre jusqu’à la rue Bank.

Enjeu électoral

Sam Boswell souhaite que cela devienne un enjeu dans la prochaine campagne électorale si OC Transpo ne recule pas. Je veux que les gens en parlent. Je veux que Vanier soit respectée , argue-t-elle.

Ils demandent au quartier marginalisé avec une population de travailleurs à faible revenu de subir l’inconvénient, ils ne demandent pas ça au quartier riche où davantage de gens ont des voitures. C’est injuste. Sam Boswell

Mme Boswell prévoit par ailleurs lancer une pétition mardi si le transporteur ne recule pas.

Mathieu Fleury indique avoir communiqué avec la direction d’OC Transpo afin de lui signifier l’opposition des citoyens à ce changement.

Il affirme que l'agence de transport est ouverte à revoir son plan pour la ligne 12 et qu'une réponse est attendue cette semaine.

Le train va amener certains gains, mais en ce qui a trait au [trajet] 12, il doit y avoir une augmentation du service d’OC Transpo. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau–Vanier

Pour sa part, le candidat au poste de conseiller du quartier Rideau–Vanier, Thierry Harris, s'est prononcé contre ces changements. Selon lui, il est complètement inacceptable de changer le service de cette ligne qui était déjà inadéquat .

Le candidat au poste de conseiller du quartier Rideau-Vanier, Thierry Harris. Photo : Radio-Canada

Un autre candidat de ce quartier, Matt Lowe, affirme qu'il s'agit de la pire idée jamais conçue à Ottawa. Il suggère d'augmenter le nombre d’autobus et de retirer les voitures des voies réservées.

Plus fiable

Pour sa part, le gestionnaire du service à la clientèle d'OC Transpo, David Pepper, affirme que le jeu en vaut la chandelle. La fiabilité améliorée du service l'emportera sur les désagréments que peuvent causer les nouveaux trajets, à son avis.

Les autobus sont confrontés aux voitures qui circulent au centre-ville et aux aléas de Dame nature, ce qui n'est pas le cas de l'O-Train, explique M. Pepper. Le train est plus fiable, parce qu’il n’y a pas de circulation et que la température n’a pas d’impact sur le train , dit-il.

Les modifications et l'arrivée de l'O-Train vont corriger les retards à la ligne 12, causés par la circulation entre les rues Elgin et Bank, selon lui.

David Pepper, gestionnaire du service à la clientèle d’OC Transpo. Photo : Radio-Canada

Certains trajets seront plus courts, d’autres seront plus longs, mais ce qui sera amélioré sera la fiabilité du service. David Pepper, le gestionnaire du service à la clientèle d'OC Transpo

À savoir pourquoi ces changements surviennent avant même l’arrivée de l’O-Train, M. Pepper affirme que ce choix a été fait délibérément, afin d’introduire les changements de façon graduelle pour que la population s’y habitue, mais aussi pour construire le système de façon mesurée. Ce serait impossible d’appliquer tous ces changements en une seule journée , explique-t-il.

M. Pepper conclut en affirmant que les transferts entre plusieurs modes de transport sont aussi très communs dans les villes comme Toronto, Montréal et Vancouver, et maintenant Ottawa .

Avec les informations de Nicole Chiasson et d'Estelle Côté-Sroka