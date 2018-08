« On s’attend à potentiellement recevoir d’autres vents forts aujourd’hui (lundi), jusqu’à 30 km/h, et des températures de 25 à 29 degrés Celsius. L’humidité, qui est de notre côté, est à la hausse », explique Isabelle Chenard, agente d'information pour les incendies de forêt de la région Nord-Est en Ontario.

De plus, les services d’urgence de l’Ontario ont confirmé que deux nouveaux feux se sont formés dimanche : Bancroft 19 et Sudbury 101. Ce premier couvre un demi hectare et se trouve près de Big Burnt Lake et de la route 46. Quant à lui, Sudbury 101 mesure 0,9 hectare et est situé près de la municipalité de Saint-Charles.

Hier (dimanche), on regardait la situation de très près pour Parry Sound 33 puisqu’il y avait un système météorologique qui a apporté des rafales jusqu’à 50 km/h. Isabelle Chenard, agente d'information pour les incendies de forêt de la région Nord-Est en Ontario

Beaucoup de brasiers ont été causés par la foudre en juillet. Selon les services d'urgence, d'aviation et de lutte contre les feux de forêt (SUALFF), cette tendance devrait se poursuivre en août également.

Les garde-feux ont utilisé au-delà de 300 000 pieds de boyaux d'incendie sur le feu Parry Sound 33, pour à la fois calmer l’incendie et protéger des structures à l’aide de systèmes de gicleurs , explique Mme Chenard, qui note que cette distance est équivalente à la hauteur de la Tour CN multipliée par 167.

Deux feux de plus de 25 000 hectares

Le groupe de feux Lady Evelyn, l'incendie Parry Sound 33 et le groupe de feux Pembroke sont traités en priorité. Le feu North Bay 72, de son côté, reste imposant : il mesure 25 286 hectares.

Lady Evelyn, qui brûle à quelques kilomètres au nord de North Bay, est un brasier d’une grandeur d’environ 28 000 hectares qui brûle depuis le 8 juillet 2018. Il reste le plus grand de tous ceux qui font rage en Ontario en ce moment.

Parry Sound 33 pour sa part mesure un peu plus de 11 000 hectares. Les sapeurs-pompiers n'ont toujours pas réussi à le contrôler.

Selon le SUALFF, la fin de semaine chaude et venteuse a contribué à alimenter d’autant plus les flammes de Parry Sound 33.

En outre, un total de 556 pompiers et personnel de soutien venus d’autres provinces canadiennes, des États-Unis et du Mexique sont présentement en Ontario.