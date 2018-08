Financé par le ministère des Anciens Combattants et géré par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, le nouveau centre permettra de répondre à la demande grandissante pour les services des cliniques TSO dans la grande région de Montréal.

Un maximum de cinq médecins y seront affectés dans un premier temps. Si la demande le justifie, ce nombre pourrait être revu à la hausse.

Les vétérans méritent toute notre reconnaissance et méritent tout autant d'obtenir le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils sont affectés par un TSO, a déclaré le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette. Ils trouveront ici un environnement professionnel et accueillant et une équipe d'intervenants spécialisés pour les aider à se rétablir.

Ces services doivent être accessibles en temps opportun et doivent être offerts en personne autant que possible , a indiqué Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil–Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants.

Le point de service satellite pour les TSO situé à Longueuil a ouvert ses portes dans un but précis : aider les vétérans et leur famille, afin de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls , a-t-elle ajouté.

Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, était aussi présent à l'inauguration.

Les cliniques TSO s'adresse exclusivement aux vétérans, aux militaires qui arrivent au terme de leur service, aux employés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi qu'aux membres de leur famille.