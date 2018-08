Le système national d’envoi d’alertes sur les téléphones cellulaires en cas de situation dangereuse n’a pas été efficace dans ce cas, selon la directrice administrative de la Municipalité rurale d’Alonsa, Pamela Sul.

Environnement Canada assure avoir publié un bulletin d’alerte à 20h17, soit 13 minutes avant que la tornade touche terre. Elle a balayé Alonsa, Silver Ridge et la zone de Margaret Bruce Beach pendant plus de 20 minutes, laissant derrière elle une zone détruite large de 800 mètres et tuant un homme de 77 ans.

« L’alerte tornade était publiée avant même que la tornade ne se soit formée », insiste Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement Canada. « De notre côté, Alonsa a été un grand succès. »

« On ne pouvait appeler personne »

Natalie Hasell s’est rendu samedi sur place et, en parlant avec les gens, s’est rendu compte que plusieurs n’ont reçu aucune alerte.



« Beaucoup d’entre eux étaient dehors et ont pu voir ce qui arrivait, mais cela ne leur a pas donné beaucoup de temps pour autant pour se préparer », dit-elle.



De son côté, Pamela Sul assure avoir vu un message d’alerte sur sa télévision.



Elle a alors décidé de fuir la zone et, lorsque son téléphone avait du réseau, a reçu l’alerte, soit environ 30 minutes après que celle-ci a été diffusée.



Le manque de service a aussi empêché les autorités locales d’avertir les résidents, dit la directrice administrative.



« On ne pouvait appeler personne pour les avertir. Cela fait longtemps que ça faisait partie de nos préoccupations. »

Des travaux ont réduit le service

En juin, CBC rapportait que plusieurs résidents étaient sans réseau cellulaire depuis six semaines après que des tours de téléphonie près d’Amaranth et Ebb and Flow avaient subi des travaux d’améliorations.



Michelle Gazze, une porte-parole de Bell MTS a confirmé que l’entreprise avait récemment effectué des travaux pour améliorer le réseau sans fil, mais que quelques régions où la couverture était déjà limités ont pu voir leur couverture se réduire davantage. Michelle Gazze ajoute que ces zones utilisent le réseau HSPA, plus lent, mais pas incompatible avec la réception des messages d’alertes.



Bell MTS travaille pour trouver une solution, précise-t-elle.