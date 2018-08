L’agence de développement économique utilisera cette enveloppe pour réaliser différents projets visant à aider les entreprises à combler la pénurie de main-d’œuvre, un des principaux obstacles à leur croissance.

Selon le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, la solution au problème de la main-d’œuvre passe notamment par l’attraction d’étudiants étrangers et le recrutement à l’international de travailleurs temporaires.

Le gouvernement a également annoncé que Québec international prendra le relais des activités de la Corporation du Parc technologique du Québec métropolitain. Afin de favoriser la transition, Québec international touchera une aide de 360 500 $.

Le Parc technologique du Québec métropolitain regroupe une centaine d’entreprises et quelque 6000 travailleurs.

Québec international chapeautera également un nouveau pôle régional d’innovation régional intitulé Techno-Tandem. Le pôle vise à offrir aux entreprises de la région un accès à des services spécialisés d’accompagnement d’affaires.

Le projet prévoit l’embauche de quatre spécialistes et concentrera ses efforts dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la biomasse ainsi que dans celui de la foresterie et des produits du bois.