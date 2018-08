L’homme a quitté le terrain de camping La Rochelle dimanche vers 6 h 30 pour se rendre à son travail au Super C de Shawinigan. Selon la Direction de la police de Trois-Rivières, il ne s’est jamais présenté sur les lieux.

Sa famille est sans nouvelles depuis, rapporte la police, qui ajoute que rien ne semble expliquer sa disparition pour le moment.

Jacques Arbour aurait quitté le camping de Saint-Louis-de-France au volant de son véhicule de marque Toyota Yaris 2010 rouge, immatriculé N36 HPD.

L’homme de 62 ans mesure 1 m 63 et pèse 70 kg. Il a les yeux pers et les cheveux rasés. Il a un tatouage de scorpion sur la poitrine et porte des lunettes ainsi qu’une chaîne au cou.

Toute information peut être transmise à la police de Trois-Rivières.