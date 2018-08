Comme d’habitude, le traditionnel défilé faisant notamment honneur aux lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers se déroulera le dernier jour du festival, entre 13 h et 16 h, sur le boulevard René-Lévesque. Le même jour, Samantha Fox, célèbre interprète de Touch Me, donnera en soirée une prestation au cours du Méga T-dance, au parc des Faubourgs (à l’angle de l’avenue De Lorimier et de la rue Ontario), là où se dérouleront les rendez-vous musicaux.

La veille, le chanteur britannique Calum Scott, connu pour sa reprise de Dancing On My Own et son duo avec Leona Lewis You Are The Reason, sera l’une des vedettes de la soirée Jet Set. Les Canadiennes Mia Martina et Deborah Cox, ainsi que l’Américain Todrick Hall participeront également à l’événement.

De leur côté, le duo Milk and Bone, Donzelle ou encore Naya Ali se produiront lors de Femmes de tête. Animé par Laurence Nerbonne, le spectacle du 11 août met de l’avant « les artistes qui s’identifient en tout ou en partie au genre féminin », indique Fierté Montréal dans un communiqué.

Milk and Bone Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Deux dates sont à retenir pour les spectacles drag queens. Le 10 août, Illusion rassemblera 40 des meilleurs artistes en la matière au Québec. S’y ajoutera un numéro d’Ada Vox, connue pour sa participation à l’émission American Idol. C’est aussi au cours de cette soirée que le public sera amené à départager Richard Z Sirois, Georges Laraque et du youtubeur PL Cloutier qui auront été maquillés et habillés par une drag queen.

Par ailleurs, différents anciens candidats de l’émission RuPaul’s Drag Race monteront sur scène le 16 août pour Drag Superstars. Kameron Michaels, Yuhua Hamasaki, Adore Delano, Darienne Lake, Miz Cracker, Aja, Pangina Heals, Pearl et Shangela font notamment des personnalités attendues.

La drag queen Yuhua Hamasaki Photo : Getty Images/Dia Dipasupil

Outre le volet artistique, le festival entend aussi donner une grande place au militantisme. En plus du défilé, une journée communautaire est organisée le 18 août, sur la rue Sainte-Catherine. Des organismes y présenteront leurs missions et leurs combats.

Québec donne plus d'un million de dollars

Commandité par différentes entreprises privées, Fierté Montréal bénéficie également du soutien de financements publics, dont celui du gouvernement du Québec.

Ce dernier a annoncé lundi une aide de 1,28 million de dollars pour l’organisation du 12e festival.