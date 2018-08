Un texte d'Édith Drouin

Malgré la thématique du festival, il sera impossible de consommer du cannabis pendant l’événement, puisque la légalisation de la marijuana à des fins récréatives ne sera pas encore entrée en vigueur en septembre.

Début du graphique (passez à la fin) Le 1er festival sur le cannabis aura lieu à Trois-Pistoles le 1er et 2 septembre. Les organisateurs veulent conscientiser, sensibiliser et briser les tabous. #icibsl pic.twitter.com/6axQM81LkX — Patrick Bergeron (@Bergeronp) 6 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le festival offrira plutôt des conférences et des spectacles de musique, d’humour et de conte. Le fondateur du festival, Mikael Rioux, dit vouloir « redonner ses lettres de noblesse au cannabis. »

Le débat qui fait rage présentement au Québec n’aborde que très peu le côté positif du cannabis et c’est ce que le Festival du Bon Plant propose de mettre de l’avant. Mikael Rioux, fondateur du Festival du Bon Plant (communiqué)

Le fondateur qualifie son festival de « militant ». L’événement mettra de l’avant l’idée d’un modèle de production du cannabis qui inclut les régions et profite à l’économie locale, plutôt qu’une production à grande échelle faite par des multinationales.

Le festival aura lieu dans la cour du Caveau des Trois-Pistoles. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Parmi les conférenciers, on retrouvera Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l’Université de Montréal et spécialiste en dépendance et toxicomanie, et l’écrivaine et journaliste Lucie Pagé.

Des spectacles seront aussi offerts par le Rendez-Vous des Grandes Gueules, Jean-Marc Massie, Vander et Christian Vanasse.