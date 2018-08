« J'ai l'intime conviction que nous devons moderniser notre culture du mieux que l’on peut, sinon elle va s’éteindre », a déclaré à CBC Kelly Fraser.

La jeune femme de 23 ans est aujourd’hui installée à Ottawa. C’est durant son secondaire qu’elle a commencé à traduire les chansons populaires anglaises en inuktitut. Sa version de la chanson Diamonds de l’Américaine Rihanna a dépassé les 200 000 visionnements sur la plateforme YouTube, soit environ cinq fois et demie la population du Nunavut d'où elle est originaire.

Selon l’artiste, interpréter les succès anglophones en inuktitut est une manière attirante d'exposer la langue et la culture inuit à ceux qui l’ont perdu.

Ce mélange d'inuktitut avec la chanson pop, à mille lieues des récits traditionnels, ne fait toutefois pas l'unanimité.

« On m'a déjà dit : "Ce que tu fais n'est pas traditionnel. Tu ne devrais pas utiliser nos vêtements et chanter notre langue d’une façon qui n’est pas traditionnelle. Et moi de répondre : "Je pense qu'aucun de nous ne vit totalement dans la tradition". Toutefois, je sais que nous avons des traditions. Nous pouvons les moderniser puisque la culture change constamment. »

Dans son deuxième disque qui s'est retrouvé cette année en nomination pour le prix Juno du meilleur album de musique autochtone de l'année, Kelly Fraser a décidé de reprendre un récit en particulier. Le titre Sedna raconte l’histoire de la puissante déesse inuite de la mer. Connue sous le nom de Sedna ou ᓄᓕᐊᔪᒃ (« Nuliajuk ») en inuktitut, son épopée a profondément touché la chanteuse qui se voit elle aussi comme une jeune Inuite en mission.

« Cela me rend très émotive. Parfois je pleure, car je ressens ce lourd fardeau en tant qu’artiste. J’attends avec impatience d’autres projets dans lesquels je peux être proactive afin de continuer à maintenir notre langue forte et vivante », dit-elle.