Désespéré, Sujad Bandali, le propriétaire du glacier , promet d’offrir un Blizzard par semaine pendant un an à toute personne qui trouvera l’origine du mystère qui perdure depuis 2015.

« Ça sent le gaz, le propane, les oeufs pourris », décrit-il. « Dès que vous entrez, ça vous prend au nez puis ça s’atténue », ajoute-t-il.

L’odeur a été détectée pour la première fois seulement quelques heures avant l’ouverture du restaurant. « On a été pris de panique parce qu’on pensait qu’il y avait une fuite de gaz. Les pompiers sont venus, des employés du service d’électricité se sont déplacés… Ils ont tout testé et n’ont rien trouvé », se rappelle-t-il.

Plusieurs autres tentatives d’explications ont été avancées, mais aucune ne s’est révélée concluante. D’où l’idée de faire appel aux clients. « Je suis désespéré. Je me sens coupable lorsque je regarde mes clients », se lamente le propriétaire.

L’offre d’un an de glace gratuite est affichée depuis seulement quelques jours et déjà plusieurs clients ont suggéré des idées à Sujad Bandali. Mais, pour l’heure, l’origine de l’odeur reste indéterminée, le mystère reste entier et un an de glace est toujours à gagner...