Diplômé de l’Université du Québec à Montréal en études littéraires, Yannick Marcoux profite, depuis, de sa liberté pour explorer le champ des possibles. Il collabore au Devoir à titre de critique littéraire, ainsi qu'à plusieurs magazines, blogues et revues littéraires en tant que prosateur et chroniqueur. Deux fois finalistes aux prix littéraires de Radio-Canada (volets récit et poésie) et dernier lauréat du prix de la nouvelle Pauline-Gill, il signe aussi quelques textes pour le théâtre. Il aimerait publier bientôt un premier roman.

Les premières lignes de L'amour à l'âge de Pierre



- Tu peux pas t’accoter mon beau Pierre, sinon, qui c’est qui s’occuperait de moi, hein?



Je ne sais pas si sa mère réalisait l’étendue de ses paroles, à ce moment-là. Elle l’avait dit sans hésiter, avec cette petite malice qui traînait toujours dans le coin de son regard, pourtant doux. À la place de Pierre, je me serais senti castré, mais il l’aimait tellement…



- Voyons m’man. Savez ben que je suis l’homme le plus chanceux de la terre.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Une belle histoire d'amour physique doux, simple et non tordu par la vision pornographique de la sexualité.

Melissa Mollen-Dupuis, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

