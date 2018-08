« Ce n’est pas la ministre qui décide des endroits où seront les boutiques de cannabis. C’est décidé entre autres avec les villes, mais la Société québécoise du cannabis est autonome là-dedans », a-t-elle soutenu en entrevue sur les ondes de RDI, lundi matin.

Jeudi, la SQDC a annoncé l’ouverture d’une boutique de cannabis tout près des cégeps de Sainte-Foy, Champlain-St.Lawrence et de l’Université Laval, à l’angle du chemin Sainte-Foy et de l’autoroute Robert-Bourassa.

La loi québécoise sur le cannabis interdit les commerces de vente à proximité des écoles primaires et secondaires, mais pas des cégeps et des universités.

« Les jeunes adultes ont le droit d’acheter de la boisson, ils ont un permis de conduire, ils vont voter. Ils sont capables de discernement », plaide la ministre Charlebois.

Le chef de la Coalition avenir Québec s’engage pour sa part à changer la loi s’il prend le pouvoir le 1er octobre: il n’y aura pas de succursale de la SQDC près des cégeps, près des cégeps, s’engage François Legault

« Ça nuit aux résultats. Ne faisons pas exprès. Ne banalisons pas la consommation de cannabis. Le gouvernement a une responsabilité et il n’y aura pas de centre distribution qui seront proche des établissements scolaires. »

François Legault s’engage également à faire passer de 18 à 21 ans l’âge légal pour consommer et acheter du cannabis.

Une campagne d’information

À moins de deux mois et demi de la légalisation du cannabis au Canada, le gouvernement québécois a lancé lundi une campagne de sensibilisation à la radio et à la télé.

Les messages rappellent les grandes règles entourant la légalisation du cannabis : un adulte pourra posséder jusqu’à 30 grammes de pot, mais ne pourra pas en cultiver à domicile, il ne pourra pas en fumer là où le tabac est interdit et il sera interdit de prendre le volant sous l'effet du cannabis.

« Ce qu’on cherche à faire, c’est de ramener les gens sur un marché légal. C’est bien clair pour pouvoir les informer sur ce qu’ils achètent pour qu’il y ait une traçabilité du produit, pour qu’ils sachent c’est quoi les effets. Bref, on ne veut pas en vendre plus, on veut juste en encadrer tout ça », explique Lucie Charlebois.

La ministre précise qu’il s’agit d’une campagne informative, puisque la publicité et le marketing entourant le cannabis sont interdits.

D’autres campagnes de sensibilisation à la consommation du cannabis sont prévues cet automne et cet hiver.