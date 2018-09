Éric Bélanger est psychoéducateur depuis 25 ans. Il est aussi auteur-compositeur-interprète et a réalisé quatre albums, qu'il dit très estimés bien que très peu connus. Quand il traverse les douanes pour aller aux États-Unis, il dit « social worker » au lieu de « psycho educate her ». Étrangement, c'est le seul endroit où on lui demande quel est son métier pour entrer dans le pays. Mais si on le lui demande et qu'il sent que ça intéresse quelqu'un, il dit : « En ce moment, j'écris une comédie musicale sur l'amour impossible entre un robot et une jeune fille, un genre de Roméo et Juliette du 22e siècle. » Mais sincèrement, ça n'arrive presque jamais. Alors il se demande toujours sur quelles chaises s'asseoir et se sent privilégié de pouvoir choisir. Entre la reconnaissance et l'intégrité, il opte pour l'intégrité, mais il a l'esprit ouvert; quelques flatteries et vous pourriez bien le faire changer d'idée!

Les premières lignes du récit Le pied droit de mon père



Ma mère, Française de France, comme les voisins disaient, nous a élevés seule, mon frère et moi. Mon père est mort quand nous avions respectivement un et deux ans. Cependant, elle n’oubliait jamais de faire sentir sa présence au sens figuré, particulièrement quand nous lui donnions du fil à retordre et nous étions de généreux donateurs en ce domaine, bien que peut-être encore plus dans celui de l’ingratitude. « Si ton père avait été là il t’aurait mis un bon coup de pied au cul! », prononcé avec un fort accent français à cent quinze décibels et quinze mille hertz, était de loin la phrase qui avait le plus d’effet sur moi.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Ce récit touchant met en scène la perte du père et son absence, qui doivent être comblées par des actions de rébellion.

Melissa Mollen-Dupuis, lectrice 2018

