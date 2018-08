Un citoyen qui a aperçu l’homme dans la boîte arrière a avisé les policiers de la MRC de Bellechasse

Les policiers ont procédé à l’arrestation de l’homme et du conducteur de la camionnette quelques minutes plus tard. Ils transportaient un cyclomoteur et l’un d’eux tenait ce dernier en place sans courroie d’arrimage dans la boîte arrière de la camionnette.

Les deux hommes – dont l’un est mineur - recevront chacun un constat d’infraction de plus de 1000 $ et 12 points d’inaptitude pour cette manœuvre audacieuse.