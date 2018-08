En décembre 2016, environ 15 % des réfugiés syriens arrivés l’année précédente avaient trouvé un emploi. L'Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM) estime que ce taux frôle maintenant 50 % dans la région.

Dans un contexte de réfugiés, on vise un tiers. Quand un tiers des gens sont employés, on a atteint l'objectif. Dans le cas des Syriens, on parle maintenant de 50 % des gens qui sont employables. C'est sûr que dans ces chiffres-là, on exclut tous les étudiants et les gens à la retraite. Mais 50 % des Syriens actuellement sont employés , explique George Nammour, président du conseil d’administration de l’AMGM.

Misam Alhamoud, réfugiée syrienne de 28 ans, travaille comme caissière dans un des restaurants McDonald's appartenant à George Nammour. C'est son troisième emploi depuis son arrivée au Nouveau-Brunswick en 2016.

Je ne parlais pas du tout anglais. Même pas “bonjour” ou “comment ça va”. Je suivais des cours, mais ça ne fonctionnait pas très bien. Alors, j'ai dit que ça suffit et que je dois apprendre. J'ai trouvé un travail et j'ai appris l'anglais en travaillant, par moi-même , souligne Misam Alhamoud.

Elle estime que ses efforts ont porté leurs fruits. Je sais que mon anglais n'est pas parfait, mais il m'a donné ma chance. Je lui ai dit que j'avais besoin d'argent et il m'a répondu que j'allais en avoir si je le voulais , dit-elle.

Si la langue est une barrière très difficile à franchir pour plusieurs réfugiés, Misam croit pour sa part qu'il ne s'agit parfois que d'une excuse.

Au début, c'était très difficile, mais j'aime beaucoup les gens ici. Ils ne te donnent pas l’impression que tu ne connais rien. Ils te font sentir comme eux, qu'ils te comprennent. Ils sont patients et t'aident à dire ce que tu veux , affirme Misam Alhamoud.

George Nammour voit aussi cette ouverture dans son pays d'adoption.

Je suis moi-même immigrant. Je peux vous dire qu'il y a un désir très fort de Moncton, des élus, d'intégrer l'immigration. Je pense que tout le monde comprend les enjeux de l'immigration avec la dénatalité et le nombre décroissant de citoyens , indique M. Nammour.

Il est arrivé du Liban dans les années 70, dans un contexte similaire à celui des Syriens. Il comprend le chemin parcouru et les difficultés surmontées par les réfugiés. Le fait de pouvoir embaucher aujourd'hui des immigrants ou des réfugiés comme Misam, c'est sa manière personnelle de donner au suivant.

D’après un reportage de Mathieu Massé