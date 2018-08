Le Centre de recherche sur la vie marine de Grand Manan a localisé la baleine dimanche après-midi, explique le MPO par voie de communiqué.

L’équipe de sauvetage de baleines de Campobello et les agents du MPO sont intervenus peu après. Ils ont pu retirer des engins de pêche qui gênaient la baleine.

Le ministère ne sait pas pour le moment si tous les cordages ont été retirés de la baleine, mais il affirme que cette dernière semblait se déplacer plus facilement.

On en saura plus après avoir passé en revue les photos et les séquences de vidéo du sauvetage , ajoute le MPO.

La baleine en détresse a été aperçue il y a une semaine, près de l’île de Grand Manan. Le vent et la brume ont ralenti l'opération de recherche et de sauvetage.

Rappelons que la baleine noire de l'Atlantique Nord est une espèce protégée, et que 12 spécimens ont été trouvés morts dans le golfe du Saint-Laurent en 2017.