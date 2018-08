Un texte de Philippe Rezzonico

Vendredi soir, l’artiste hip-hop américain Travis Scott a failli être la première tête d’affiche en 13 ans d’histoire du festival montréalais à ne pas se présenter sur scène. Il est finalement arrivé sur les planches avec une heure et quart de retard. Que s’est-il passé?



« D’habitude, quand un artiste arrive en jet privé, ça prend moins de temps pour passer les douanes », précise Nick Farkas, vice-président aux concerts et événements d’evenko, confirmant du même coup que Scott avait atterri à Dorval aux environs de 19 h. « Mais ça a juste pris beaucoup plus de temps qu’ils (Scott et son DJ) ne pensaient! »



« Aussitôt qu’il a été dédouané, on a tenu informés les festivaliers à l’écran et sur les médias sociaux », note Jacques Aubé, vice-président à la direction et chef de l’exploitation chez evenko, qui estime avoir bien géré la situation dans les circonstances.



« On espérait qu’il arrive avant 23 h, précise Aubé. Il y avait environ 40 000 personnes devant la scène et il y a tout le temps une question de sécurité au niveau d’une gestion de foule. On a préféré s’assurer qu’il y ait un show pour 40 minutes. On ne voulait pas que ça dégénère. C’était important. »

La Ville de Saint-Lambert et les responsables du parc Jean-Drapeau ont étés été avisée de la situation. « Je leur ai dit que la situation était exceptionnelle. En 13 ans, on a dépassé une fois une seule fois, de quatre minutes », ajoute-t-il. (Les Flaming Lips, le jour où Wayne Coyne a célébré son mariage sur la scène).



Tout le monde a donné le feu vert pour la prolongation de la soirée et les douaniers ont laissé passer Scott et son DJ, sauvant ainsi la mise pour le promoteur. Ce dernier a tiré une leçon et espère mettre sur pied un « protocole » pour les têtes d’affiche de cette envergure.



« Toute l’équipe de Scott était déjà ici, assure Farkas. Ils sont hyper professionnels. Tout était en place. Il ne manquait que le DJ et le chanteur. Mais ils voyagent tout le temps en jet privé et ils n’ont jamais eu ce problème. Des jets privés, on en a tout le temps, mais c’est la première fois que ça nous arrive. »

Après une série d'appels entre le producteur est un responsable d'avions privés de location à Dorval, Travis Scott est arrivé à Osheaga. Les promoteurs ont précisé qu'il avait touché son plein cachet, vu qu’il s’était présenté.

Avec 135 000 festivaliers sur le site – sans compter les travailleurs -, les déplacements étaient un peu moins ardus que l’an dernier. Photo : Radio-Canada/Denis Wong

Le retour sur l’île Sainte-Hélène

Le festival Osheaga va retourner sur l’île Sainte-Hélène en 2019 après deux ans de rénovations, espèrent les têtes dirigeantes d’evenko.



« La question doit être posée aux autorités du parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal, note Aubé, mais ce que l’on se fait dire par la Société du parc Jean-Drapeau, qui gère les travaux, c’est que le site va être prêt pour l’été prochain. »

Le nouveau site pourra accueillir jusqu'à 65 000 personnes.

Cette année, avec 135 000 festivaliers sur le site – sans compter les travailleurs -, les déplacements étaient un peu moins ardus que l’an dernier. Quelles modifications ont été apportées?

Plus d'espace a été dégagé entre certaines scènes, des corridors ont été agrandis afin de permettre les déplacements des foules et la scène principale a été reculée. « On a installé les concessions plus loin. On a épuré. On a ajusté le village qu’on bâtit d’année en année », soutient Aubé.



Avec 4500 travailleurs saisonniers et 70 % des festivaliers provenant de l’extérieur du Québec, evenko estime que les retombées économiques sont importantes pour la Ville de Montréal.