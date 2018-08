Un texte de Philippe Rezzonico

C’était, toutes proportions gardées, la plus attendue de toutes à qui on avait confié la tâche de clore la fin de semaine, dimanche, et Florence and the Machine a été remarquable. Sur une splendide scène large où chaque pouce était mis à contribution, Welch et ses musiciens (guitares, claviers, batterie, percussions, violon et harpe) sont arrivés sur des sonorités orchestrées qui conviaient au grandiose.



Rarement une artiste happe des milliers de spectateurs dans son univers après une seule chanson, mais ce fut le cas. La voix de Welch vous berce et vous transperce tout à la fois. Tant de puissance, et pourtant, de la flexibilité à revendre.



Après Between Two Lungs durant laquelle Welch mime les battements de cœur comme autant de pulsions artistiques, la chanteuse se transforme en ballerine déchaînée durant Queen of Peace. Florence, nus pieds, vêtue d’une robe d’été, qui court et qui virevolte à une vitesse folle d’un bout à l’autre de la scène comme nous l’avions vu faire en 2012 et 2015 à ce même festival.

Nous avions l’impression de voir un personnage d’un tableau de Degas vivant et en mouvement. Il ne manquait que les pointes, tiens.

Avec une exceptionnelle présence de scène, Welch sait être ensorceleuse (quelle version de Hunger), mais se veut thérapeute à ses heures : « Je sais que l’on peut être fatigué à la fin d’un week-end de festival, mais vous allez tous sortir d’ici guéris », a lancé la Londonienne en incitant les femmes à monter sur les épaules des hommes. Le message est passé et elle a enchaîné avec Sweet Nothing. Bon choix.

Mais le clou de la soirée, ce fut la version de Dog Days Are Over. Durant la chanson, Welch a mis son doigt devant sa bouche pour signifier de se taire… et environ 35 000 personnes l’ont fait ins-tan-ta-né-ment. Pendant que ses collègues battaient doucement la mesure, elle a invité le public à lever les mains au ciel et à sauter, à son signal, afin de faire disparaître ses petits problèmes du quotidien.

Tu as beau avoir vu le truc 100 fois, 70 000 bras pointés au ciel qui sautent comme des pistons sous le ciel étoilé, cela demeure une image de plaisir renversante.

Florence la thérapeute, donc. Et la reine d’Osheaga en 2018.

Florence Welch. Photo : Gracieuseté evenko/Patrick Beaudry

Le palmarès

Trois jours de festival, pas loin de 30 heures passées sur le site et une vingtaine de groupes et artistes dans la mire. On ne peut tout voir, bien sûr, mais on y va d’un petit bilan personnel artistique - et logistique – de ce festival vécu dans la canicule. Le vôtre sera peut-être complètement différent du mien. Et, non, je ne pouvais voir Brockhampton. Les gars jouaient en même temps que Florence à plus d’un kilomètre de là.



L’artiste la plus fougueuse : Karen O, des Yeah Yeah Yeahs, s’est déchaînée sur scène, presque autant qu’en 2009, finalement, quand son groupe avait sauvé la mise aux organisateurs en remplaçant les Beastie Boys (tête d’affiche) qui venaient de se désister. Et le concert a été l’un des meilleurs de la fin de semaine.



La plus originale tenue de scène : Avec ses bottes cuissardes, ses brassards, sa ceinture et sa tenue moulante de couleur chair, St. Vincent remporte la palme haut la main. Et comme l’habillement de ses musiciens et les images sur écran étaient du même esthétisme, Annie Clark a aussi présenté l’une des productions les plus étoffées du festival.

St. Vincent. Photo : Gracieuseté evenko/Patrick Beaudry

L’artiste la plus intense : Le qualificatif « habitée » vaut aussi à merveille pour résumer la prestation de Lykke Li. La Suédoise était lumineuse, sensuelle et impériale pour cette escale montréalaise.



Le moment légendaire : Debbie Harry, 73 ans, face à un parterre de jeunes dans la vingtaine qui chantent à tu tête One Way Or Another, comme si nous étions en 1978. C’était presque irréel, mais nous l’avons vécu. Et ce fut ainsi durant 55 minutes. Bien sûr, la chanteuse de Blondie n’a plus sa voix d’antan, mais son énergie était drôlement contagieuse.



Le moment incendiaire : Dimanche après-midi, plein soleil, plus 30 degrés centigrades avec un facteur humidex au-dessus de 40... Rien ne pouvait être plus indiqué que Trombone Shorty & Orleans Avenue. Un condensé de James Brown, de Sly and the Family Stone et d’Earth Wind and Fire dans un seul groupe. Deux saxophones, trois guitares, deux choristes, ainsi que le trombone et la trompette de l’artiste de La Nouvelle-Orléans. C’est bien simple, ils ont même fait fondre le gravier…

Lykke Li. Photo : Gracieuseté evenko/Pierre Bourgault

Les meilleurs groupes et collectifs : Portugal the Man, Anderson .Paak, Manchester Orchestra, Franz Ferdinand et The National.



Les révélations : LP et sa voix déchirante ainsi que Slaves (UK) avec son chanteur-batteur aux allures de psychopathe.



Le retardataire : Travis Scott, qui arrive sur scène avec une heure et quart de retard, vendredi.



L’oasis de survie : L’immense fontaine entre les deux scènes principales où j’ai vu des festivaliers se tremper et se mouiller durant la totalité de certains concerts présentés sur la scène de la Montagne.



La bonne idée bouffe : Incorporer le festival Yul Eat au festival Osheaga.



Ma gâterie bouffe annuelle : Les casseaux de cerises. Oui, on peut manger santé dans un festival.



Le message aux festivaliers : Regardez où vous marchez, ne marchez pas en textant et ne marchez surtout pas à reculons.



Les excuses aux festivaliers : À deux d’entre eux, en fait, qui n’ont pas respecté les conditions ci-dessus et qui me sont rentrés dedans sans avertissement. Comme je suis bien plus gros qu’eux, ce sont eux qui ont chuté. Désolé.



Les médailles pour les plus longues files d’attente



Or - L’attente aux stations d’eau

Argent - L’attente aux toilettes

Bronze - L’attente aux kiosques de bouffe



Le désir : Quitter au plus vite l’île Notre-Dame et retrouver l’an prochain le site rénové de l’île Sainte-Hélène. Quand j’entends des festivaliers dans la vingtaine dire qu’ils en ont marre de marcher, ça résume le sentiment général de ce site trop dispersé sur la longueur et trop exigu dans les zones achalandées.