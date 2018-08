Nabil Chikh fait partie du groupe sélect de pharmaciens qui travaillent de nuit dans l'une des deux pharmacies du Québec ouvertes à toute heure.

En plus de conseiller ses clients qui se présentent en personne à son comptoir, le spécialiste doit également répondre à d'autres questions, celles-là posées par téléphone.

On va recevoir énormément d'appels, dont plusieurs transférés par le Centre Info-Santé, ou encore le Centre antipoison, où ils ont à l'occasion besoin de l'expertise d'un pharmacien , mentionne M. Chikh.

Et pour lui, répondre au téléphone n'est pas rentable, puisque cela ne compte pas comme un acte professionnel pouvant être facturé.

Le pharmacien de nuit, sa priorité est de répondre aux patients qui se trouvent devant lui et de remplir des ordonnances , poursuit M. Chikh.

Comme de fait, le personnel en place ne suffit pas à répondre à la demande, le nombre d'appels dépassant la capacité du pharmacien et des autres employés, qui sont déjà en nombre réduit pendant la nuit.

Il y a pourtant 11 ans, Québec envisageait de créer une ligne téléphonique « Info-médicaments », une démarche soutenue à l'époque par l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Selon Patrick Boudreault, directeur des affaires externes et du soutien professionnel de l'Ordre des pharmaciens, les infirmiers et infirmières font déjà un travail gigantesque, énorme au sein d'Info-Santé, alors l'Ordre des pharmaciens, ce que nous proposons, c'est d'adapter cette pratique en ajoutant et en intégrant des pharmaciens à l'équipe du 8-1-1 .

Cette proposition n'est toutefois pas pour demain : le ministère de la Santé dit vouloir favoriser l'accès aux pharmaciens par d'autres moyens, y compris via des services en ligne, ainsi qu'en permettant aux pharmaciens de poser des actes médicaux supplémentaires.

D'après un reportage de Yasmine Khayat