Retraité depuis 10 ans, Jean-Yves Lavoie se consacre à sa passion, l’écriture. Il a terminé six romans, actuellement à l’état de manuscrits. Ce sont des romans d’apprentissage basés sur sa propre expérience de vie, dans lesquels les personnages utilisent leur imaginaire pour se sortir de leur situation insoutenable. Il met présentement la touche finale à un conte fantastique qu’il écrit avec sa petite-fille de 11 ans. Il projette un nouveau roman portant sur sa nouvelle vie, qui ne s’achève pas, mais qui commence à 72 ans.

J’ai appris à marcher à dix mois, depuis j’ai pressé le pas. On m’a vite mis aux pieds des chaussures bon marché faites au Saguenay; plus tard, mes souliers m’ont transporté à mille lieux, au bout du monde, et ont laissé une empreinte profonde dans mon cœur.