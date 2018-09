Après avoir étudié la littérature au cégep et la psychologie au baccalauréat, Myriam Lapointe-Gagnon allie actuellement ses deux passions en faisant une thèse en psychologie dans laquelle elle cherche à comprendre en quoi raconter son histoire est fondamental à toute résilience humaine. Elle se forme aussi à la pratique clinique auprès d’enfants et d’adolescents, et nourrit un intérêt particulier pour les enjeux transculturels en psychologie. C’est d’ailleurs ce qui l’a menée à effectuer un stage de plusieurs mois au Cameroun. Depuis cette expérience, le besoin de raconter son histoire est devenu essentiel à son propre processus résilient.

Les premières lignes de Jérémie



Prologue

4 octobre 2017. Terminus 2E, Porte M49.

Je suis sur le point de m’envoler vers Yaoundé, capitale du Cameroun, sans trop savoir pourquoi. Le sentiment de n’avoir pas vraiment eu à décider quoi que ce soit. C’est arrivé comme ça. Une proposition d’aller faire de la recherche et de la clinique dans le cadre de mes études au doctorat en psychologie. Le genre de proposition qu’on ne peut pas vraiment refuser même si je tremble juste d’y penser. Passer presque trois mois loin des miens, loin de Jérémie. Lui qui m’encourage à partir malgré ses peurs, malgré les miennes aussi. Je pense à lui lorsqu’on appelle mon vol à l’interphone. Une porte qui s’ouvre sur l’inconnu et sur moi en même temps.

Partir seule pour l’Afrique à 25 ans : check.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Les grands voyageurs et les travailleurs internationaux aiment bien écrire pour raconter leurs expériences. Leurs nombreux textes auraient pu former une catégorie à part entière. Ici, on est vraiment « Obout » du monde, à 80 kilomètres de Yaoundé! Difficile accouchement qui nous rappelle, si le besoin est, le confort dans lequel nous vivons. De plus, les histoires que nous racontons servent à nommer l’univers. Ici, on nomme un enfant. En fait, ce texte pourrait s'intituler : Une prière pour Jérémie.

Jean-Marc Beausoleil, lecteur 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction) est en cours du 1er septembre au 31 octobre!