Viviane Bauge est née en France près de la mer et a construit sa vie au Québec tout en se promenant un peu partout dans le monde. Titulaire d’une licence de lettres modernes en France et d’un baccalauréat en enseignement au Québec, elle a travaillé comme professeure de français et de littérature sur les deux continents. Elle est à présent rédactrice et se consacre à l’écriture sous diverses formes.

Les premières lignes du récit Le gris est la plus humaine des couleurs



- Si tu te tais pendant quinze minutes, je te donne deux francs.



Deux francs, c’est pas rien. Avec ça, je pourrai m’acheter pas mal de bonbons.



Je suis assise dans la cuisine de Mimi, et je regarde la trotteuse tourner au rythme des secondes qui me rapprochent du butin et de la réappropriation de ma liberté d’expression. J’ai dix ans, beaucoup de choses à dire et des tas de questions à poser.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Étonnement, la grande histoire entre peu souvent dans les petites histoires individuelles que les participants au concours ont choisi de raconter. Comme si, au Québec, nous étions à l’abri des soubresauts qui transforment le destin de l’humanité. Ou peut-être est-ce l’impression que nous avons, tout occupés que nous sommes à survivre à l’hiver. Dans ce texte, l’histoire joue un rôle de premier ordre, et c’est ce que j’aime. Mon oncle était-il un héros, ou un collabo? doit se demander la narratrice de ce récit. Difficile question.

Jean-Marc Beausoleil, lecteur 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

