Nous sommes en juillet 1978, la ville de Lachute est en effervescence. Lachute Number roule à plein régime, l'usine à papier Price Wilson roule à un train d'enfer. Le Steinberg dans le centre d'achats fait des ventes record. On ne fait pas notre épicerie à Lachute, mais on fait notre Steinberg!

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Et une troisième histoire d’enfance! Il y en avait vraiment beaucoup dans les 600 quelques textes que j’ai lus. Peut-être que ce qui nous arrive de vraiment important nous arrive en début de parcours. Et peut-être aussi que nous nous racontons le passé pour mieux nous guider dans l’avenir, grâce aux modèles et aux valeurs que véhiculent nos récits. Ici, un héros pas évident, un lutteur, et pas n’importe lequel : le Géant Ferré! J’aime aussi le père alcoolique qui transporte son enfant et sa quille. Tellement politiquement incorrect! Pourtant, ça finit bien.

Jean-Marc Beausoleil, lecteur 2018