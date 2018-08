Un texte de Pierre Verrière

Les premières communautés ukrainiennes se sont constituées dans la région au tournant des 19e et 20e siècles. Très vite deux paroisses se créent avec chacune leur église. Il s'agit alors de deux édifices de bois rudimentaires.

« À la fin des années 1920, une tempête détruit partiellement les églises et la communauté se retrouve face à un choix. Doit-elle réparer les églises qui sont de toute façon trop petites pour accueillir le nombre de fidèles qui ne cesse de s'accroître ou est-il temps d'en construire une nouvelle, plus grande ? », raconte Gerald Palidwor, le président du conseil de l'Église catholique ukrainienne de l'Immaculée Conception de Cooks Creek.

« À l'unanimité, la communauté a choisi de bâtir une nouvelle église. Personne n'en avait jamais construit, mais les gens avaient entendu parler d'un prêtre architecte, le père Philip Ruh, qui supervisait à l'époque la construction d'une église à Portage la prairie ».

Gerald Palidwor est le président du conseil de l'Église catholique ukrainienne de l'Immaculée Conception de Cooks Creek. Photo : Radio-Canada

Un grand défi

Arrivé sur les lieux en 1929, le prêtre décrit en terme peu élogieux l'endroit comme « oublié de Dieu ». Contre sa volonté propre, mais se pliant à celle de sa hiérarchie, il accepta pourtant de superviser la construction de l'église à Cooks Creek. Il lui fallait cependant trouver les fonds nécessaires, alors que la Grande Dépression commençait.

Le père Ruh a lancé un appel aux volontaires pour participer au chantier et, ne pouvant les payer, il a demandé aux fermiers des alentours de donner du bétail et du grain à l'Église pour que les travailleurs puissent nourrir leurs familles.

« Cette église témoigne avant tout de la façon dont notre communauté à survécu pendant les heures les plus difficiles de notre jeune pays », estime Gerald Palidwor.

Commencée en 1930, la construction de l'église ne sera terminée qu'en 1952. Une longue période qui s'explique en partie par l'interdiction formelle du Père Ruh d'utiliser toute machine.

Tout a été fait à la main, il n'y avait même pas de bétonnière. Les pierres de carrière étaient réduites en gravier sur place, à la main. Les ouvriers ne pouvaient utiliser que des marteaux, des pelles et des seaux. Même les femmes portaient le ciment dans leur tablier. Gerald Palidwor, président du conseil de l'Église catholique ukrainienne de Crooks Creek

Il raconte que le père Ruh a avoué plus tard, lors d'un banquet, que la seule machine autorisée fut une poulie et une corde pour transporter les seaux de ciment.

Une architecture particulière

La cathédrale elle-même, qui est l'une des quarante églises construites par le père Ruh a été bâtie selon l'architecture byzantine propre aux églises catholiques que l'on retrouve dans l'est de l'Europe. Les signes les plus reconnaissables sont les coupoles qui ornent le toit, la présence d'icône dans l'église et l'orientation de l'autel vers l'est.

La grotte de Cooks Creeks se veut une réplique de la grotte de Lourdes, un haut lieu de pèlerinage situé dans le sud de la France. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

Reste que l'Église ukrainienne de Cooks Creek ne se limite pas à un bâtiment. En effet sur le terrain adjacent se dresse une construction qui pourrait ressembler à un décor de film si la présence d'une croix et de statues de la Vierge Marie et de Jésus ne venait pas rappeler aux visiteurs la vocation première des lieux.

Car ce qui se dresse devant eux, est une imposante réplique de la grotte de Lourdes, un haut lieu de pèlerinage situé dans le sud de la France. Originaire de la région de l'Alsace, dans l'est de la France, le père Ruh s'est plusieurs fois rendu dans la grotte et a fait de la construction d'une réplique de l'oeuvre de sa vie.

Il ne vivra toutefois pas assez longtemps pour voir la fin des travaux. Il est décédé en 1962, alors que la grotte a ouvert au public en 1970. Un morceau de la vraie grotte de Lourdes y est d'ailleurs exposé pour souligner le lien qui existe dorénavant entre les deux lieux.

L'architecture de la grotte est en réalité une structure en bois sur laquelle ont été cloués des sacs en jute remplis de foins. Du béton a ensuite été coulé par dessus pour donner cet aspect « vieille pierre ». Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

Depuis, elle est régulièrement utilisée pour des offices religieux comme pour des événements de divertissement, dont le festival médiéval de Cooks Creek.

La cathédrale catholique ukrainienne de l'Immaculée Conception de Cooks Creek continue d'accueillir entre 150 et 200 personnes chaque dimanche pour la messe.