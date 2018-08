Du côté du Parti québécois, la candidate Marysa Nadeau est convaincue que des solutions existent. Il faut de la volonté politique et quand on veut régler un problème, il faut d'abord reconnaître le problème. Au Parti québécois, on reconnaît que la santé en Outaouais est sous-financée et on reconnaît qu'il faut remettre de l'argent dans le système , a-t-elle dit.

À la Coalition Avenir Québec, une plateforme en santé spécifique à l'Outaouais sera dévoilée dans les prochaines semaines, selon la candidate Rachel Bourdon. Elle affirme que la réforme Barrette est venue écraser un système qui souffrait déjà. On le voit chaque semaine dans les nouvelles. Ça ne fonctionne plus du tout .

Benoit Renaud, le candidat solidaire de la circonscription, réclame une plus grande équité entre les régions du Québec. En plus des 100 millions qu'on envoie en Ontario chaque année pour envoyer des gens du Québec s'y faire soigner, il y a un autre 150 millions qui nous manque en termes de financement de la santé quand on se compare à d'autres régions , a-t-il fait valoir.

L'Outaouais reçoit un financement moindre en comparaison à d'autres régions, dont le Saguenay Lac-Saint-Jean, qui compte pourtant 115 000 habitants de moins.

Le candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Hull, Benoit Renaud. Photo : Radio-Canada

Des réunions pour trouver des solutions

La députée libérale Maryse Gaudreault commentera la situation en santé mardi en fin d'après-midi, après une nouvelle réunion avec le CISSS de l'Outaouais et les chirurgiens et anesthésistes. Une deuxième rencontre du genre en l'espace de quelques jours.

À sa sortie de la première réunion, la semaine dernière, Mme Gaudreault avait signalé être en étroite collaboration avec les gens du CISSS de l'Outaouais. On connaît les réalités, on connaît les besoins et on aura l'occasion de vous faire des propositions lors de la prochaine campagne électorale , avait-elle déclaré.

À moins de deux mois des élections, il semble que la situation dans les hôpitaux sera au cœur des débats politiques d'ici l'élection du 1er octobre.

Avec les informations d'Antoine Trépanier