Un texte de Michel Marsolais

Les transgenres ne formeraient que 0,3 % de la population, mais ils sont de plus en plus déterminés à se faire entendre.

Depuis trois ans, les personnes transgenres peuvent changer leurs documents pour adopter une identité conforme à leur nouveau genre, mais ils ne peuvent changer le lien de filiation sur le certificat de naissance de leurs enfants.

Ainsi un homme transgenre restera considéré comme mère. Alors qu'une femme transgenre restera considérée comme père.

Des personnes ont manifesté à Montréal pour les droits des parents transgenres. Photo : Radio-Canada

Ce certificat-là, c'est un acte qu'on conserve toute notre vie. Il s'agit d'une violation de leur vie privée et en plus on les expose à une violence éventuelle , explique Raphaële Sévigny du Collectif Euphorie dans le genre.

On est souvent discriminé à cause de ça. Maintenant, le terme "trans" est partout et [avec] le fait qu'on est plus visible dans les médias, il y a beaucoup plus de haine , pense Harley Vescio, également du Collectif Euphorie dans le genre.

Cette année, on savait qu'on allait revendiquer pour les parents parce que chaque année on rappelle au gouvernement qu'on existe toujours , insiste une autre manifestante qui a défilé le long de la rue Sainte-Catherine.

Offensive légale

Cette restriction fait d'ailleurs l'objet d'une poursuite contre le gouvernement du Québec pour atteinte aux droits de la personne. Le procès devrait débuter en janvier 2019.

Dans le fond, c'est une poursuite que j'appelle omnibus parce que ça va toucher vraiment à tout ce qui est discrimination dans le Code civil du Québec par rapport à l'identité , explique la juriste Florence Ashley. On veut éliminer toutes les clauses discriminatoires pour les trans.

Parmi les autres revendications du collectif figurent la couverture par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) de la préservation de sperme et d'ovules avant une transition médicale.

C'est important qu'on puisse avoir des droits qui sont égaux aux autres personnes de la communauté, de la ville, du Québec parce que nous, présentement, on vit beaucoup de discrimination , estime Camille, une des participantes à la manifestation de dimanche.

Depuis 2009, près de 850 personnes ont subi un changement de sexe, une opération payée par le gouvernement québécois.