L'Arabie saoudite expulse l'ambassadeur canadien

Le roi saoudien Salmane ben Abdel Aziz Al-Saoud lors d'une rencontre le 17 mai 2018 Photo : Getty Images/ALEX BRANDON

L'Arabie saoudite a annoncé le retour au pays de son ambassadeur basé à Ottawa en plus d'expulser celui du Canada, en réplique aux critiques formulées par Ottawa quant à la récente répression envers des militants opposés à la monarchie. Riyad a également qualifié l'ambassadeur canadien, Dennis Horak, de persona non grata. Il a 24 heures pour quitter le pays et l'Arabie saoudite dit se réserver le droit d'adopter de nouvelles mesures.

L'Arabie saoudite suspend également toute nouvelle transaction commerciale avec le Canada.

La Californie et l'Ontario en flammes

Les pompiers tentent de maîtriser l'incendie Carr qui a ravagé 81 500 hectares de forêt en Californie. Photo : AFP/MARK RALSTON

Chez nos voisins du Sud, l'État le plus peuplé du pays a continué sa lutte contre les brasiers ravageant ses forêts. L'administration Trump a fait savoir que des fonds d'urgence seraient débloqués, alors que l'on dénombre au moins sept morts.

Et en Ontario, on redoutait dimanche le temps chaud et sec, alors que les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre pour éteindre des incendies faisant rage dans le Nord-Est et le Nord-Ouest de la province. Samedi soir, on comptait près de 150 feux dans ces deux régions.

Le Québec et l'Europe ont chaud

En Suisse, on se tourne vers les loisirs nautiques pour se rafraîchir. Photo : Reuters/Denis Balibouse

Plusieurs régions du globe ont de nouveau dû affronter une vague de chaleur, cette fin de semaine. C'est le cas du Québec, où Environnement Canada publiait dimanche des alertes de chaleur pour les régions de Gatineau, Saint-Jérôme, Lanaudière, Montréal et la vallée du Richelieu.

Sur le Vieux Continent, on constatait un certain retour aux températures normales de saison, mais l'Espagne et le Portugal étaient toujours affectés par des températures dépassant les 40 degrés.

Catastrophe dans le Pacifique

Des patients ont été évacués à l'extérieur d'un hôpital de Denpasar par précaution après le tremblement de terre. Photo : epa-efe/MADE NAGI

L'Indonésie, un pays propice aux séismes, a de nouveau été touchée par un tremblement de terre, dimanche. L'événement de magnitude 7 a fait au moins 82 morts et plusieurs centaines de blessés. Le séisme s'est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur, sur les îles de Lombok et de Bali.

« Attentat » au Venezuela

Le ministre vénézuélien de la Défense, Padrino Lopez, lors d'une conférence de presse avec d'autres hauts gradés de l'armée Photo : Getty Images/Juan Barreto

Un discours du président du Venezuela, Nicolas Maduro, a été brusquement interrompu, samedi, lors de ce qui a été présenté comme étant une attaque au drone explosif. Le gouvernement socialiste n'a pas perdu de temps pour accuser la Colombie et les États-Unis, déclenchant au même coup une vague d'arrestations. Plusieurs responsables ont toutefois contesté la version officielle.

Tornade au Manitoba

La tornade près d'Alonsa, au Manitoba Photo : Fournie par David Mozdzen

La localité rurale d'Alonsa, au nord-ouest de Winnipeg, a été frappée par une tornade qui a touché le sol pendant 20 minutes. Environnement Canada a dépêché trois enquêteurs pour recueillir plus de détails sur cet événement qui a entraîné la mort d'un homme de 77 ans.

C'est la fin des vacances

Les touristes québécois ont encore une fois été nombreux à prendre leurs vacances aux États-Unis. Photo : Radio-Canada

Plusieurs milliers de vacanciers rentrent dimanche au pays, en raison de la fin des vacances de la construction. Cela devrait entraîner une certaine congestion sur les routes, tandis que les voyageurs ont fait fi des tensions commerciales avec les États-Unis et se sont rendus en masse au sud de la frontière.

Nombreux abandons à la Coupe Rogers

Serena Williams a déclaré forfait pour des raisons personnelles. Photo : Getty Images/Michael Steele

Le début du volet féminin de la Coupe Rogers, disputé au parc Jarry, a été marqué par de nombreux abandons, y compris le retrait de la vedette Serena Williams. De son côté, la Canadienne Rebecca Marino a été vaincue en qualifications, dimanche, ce qui l'a forcée à plier bagage.

