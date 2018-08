La société d’État indique qu’il était nécessaire de couper le courant pour effectuer ces travaux.

Deux à trois génératrices seront mises à contribution pour alimenter notamment les stations-service et le centre de santé de Parent. Un camion réfrigéré devrait aussi être mis à la disposition des citoyens qui souhaitent y mettre de la nourriture.

Plusieurs citoyens de Parent estiment subir trop souvent des coupures d'électricité et déplorent les longs délais pour rétablir le courant. Le 25 juillet, les résidents ont été privés d'électricité pendant près de 24 heures.

Hydro-Québec affirme que les réparations prennent du temps parce que la ligne est située dans un milieu boisé et difficile d'accès.

Les travaux effectués lundi pourraient permettre d’améliorer la situation, selon Hydro-Québec.

Pour l'instant, le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, se dit insatisfait de la société d'État.

« On veut des services plus près de notre population, dit-il. Ça fait partie de leurs responsabilités. On n'est pas des citoyens de deuxième ordre. On paie pour ces services-là, et on les veut. »

Une réunion entre Hydro-Québec et des représentants municipaux est prévue à l'hôtel de ville de La Tuque le 29 août.

Parent est situé à plus de quatre heures de route de La Tuque.