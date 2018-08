L'organisme accueille des centaines de vacanciers chaque été, ce qui donne un moment de répit à leurs parents ou à leurs tuteurs.

Or, pour organiser les activités du camp, il faut de 30 à 40 employés temporaires pendant l'été. Il en manque au moins une dizaine cette année.

« C'est très difficile à faire, à prendre comme décision. Et surtout de faire les appels pour annoncer aux familles qu'on ne pourra pas les accueillir », déplore la directrice des opérations de l'organisme, Hélène Gaucher.

Hélène Gaucher. directrice des opérations de Cité Joie Photo : Radio-Canada

En 55 ans d'existence, c'est la première fois que l'organisme peine à ce point à recruter des employés. Il faut des moniteurs, mais aussi des cuisiniers et des préposés à l'entretien, notamment.

« Ça prend du monde dédié. Ce n'est pas tout le monde qui a l'ouverture de travailler avec nos vacanciers », ajoute Mme Gaucher.

Des bénévoles à la rescousse

Hélène Gaucher a lancé un appel à tous pour avoir un coup de main. Le message a été entendu par Jocelyn Cantin et Paule Gagnon, un couple résident de Deschambault-Grondines venu aider bénévolement pendant une semaine.

« On a suivi des groupes un peu à l'extérieur et puis poussé des fauteuils roulants. On aide beaucoup aux repas », indique Jocelyn Cantin.

« Ils sont très chaleureux, ils viennent spontanément nous voir. C'est vraiment agréable », ajoute Paule Gagnon.

Cité Joie souhaite que le gouvernement du Québec facilite l'embauche de personnes âgées et de travailleurs immigrants pour aider à mettre fin à cette pénurie de main-d'oeuvre.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais