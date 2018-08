Un texte de Lise Millette

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il invite les citoyens à visionner son montage, dans lequel il retire d’un secteur boisé de nombreux déchets.

L'objectif en est un de sensibilisation envers la population, envers les gens, parce que finalement on sait que le déchet qu'on va déposer dans un milieu sauvage, en 2018 ça n'a plus sa place. On a toutes les facilités d'aller déposer nos déchets dans un endroit où ils seront disposés adéquatement.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Guy Martin est un mordu de nature. Chaque semaine, il publie des contenus podcast sous le vocable Simplement plein air, où il parle de chasse, de pêche et de plein air. Sa passion le place aux premières loges des dépôts de déchets dans la nature.

Écoutez, comme citoyens, c'est un devoir de regarder vers demain, d'éliminer ces déchets, cette pollution pour l'oeil. Surtout en pleine nature , affirme Guy Martin.