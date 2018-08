Un texte de Francis Bouchard

Après avoir été maire de Kapuskasing pendant 12 ans et président de la Fédération des municipalités du nord de l'Ontario pendant près de huit ans, Alan Spacek tire sa révérence, notamment pour passer plus de temps avec sa famille.

Il constate l’intérêt accru pour la politique municipale dans plusieurs communautés.

Je crois que c'est une bonne chose. Les gens veulent contribuer à leur communauté. Alan Spacek, maire de Kapuskasing

Le maire sortant de Kapuskasing, Alan Spacek. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/Yvon Thériault

Quatre personnes sont candidates pour le remplacer à la mairie de Kapuskasing, tandis que 15 personnes se disputent six postes de conseillers.

Dans la ville voisine de Cochrane, ils sont 18 candidats aux postes de conseillers et trois pour la mairie, dont le maire actuel Peter Politis et un ancien maire, Lawrence Martin.

La petite municipalité de Moonbeam compte aussi trois candidats à la mairie.

À Hearst, le maire Roger Sigouin et les six conseillers avaient tous été élus par acclamation, il y a quatre ans. Cette année, neuf candidats sont en lice aux postes de conseillers et deux à la mairie, dont le maire sortant, M. Sigouin. Les citoyens de la municipalité se réjouissent de la tenue des prochaines élections.

Les candidats vont devoir faire des devoirs. Cela ne sera pas tout donné dans leur bouche. Ils vont faire plus campagne et ça va mettre plus d'intérêt dans la communauté. Noël Cantin, citoyen de Hearst

Il y aura une élection municipale à Hearst cette année. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

D’autres citoyens se disent encouragés par l’implication d’une nouvelle génération.

Ce que je trouve plaisant, c'est qu'il y a des jeunes qui se présentent, donc on va avoir une relève, ce qui est très important dans notre communauté , affirme Suzanne Cantin.

Des maires élus par acclamation dans le Nord: Atikokan : Dennis Brown

Dubreuilville : Beverley Nantel

Marathon : Rick Dumas

Rainy River : Deb Ewald

Smooth Rock Falls : Michel Arseneault

Un environnement différent

Alan Spacek estime qu’il y a certains facteurs qui peuvent expliquer le fait qu’il y ait généralement moins de candidats dans les petites villes, en comparaison avec les cinq grandes villes du Nord, soit Sudbury, Thunder Bay, Sault-Ste-Marie, North Bay et Timmins.

Plus petite est la communauté, plus le conseil a de travail et de responsabilités , affirme-t-il, en soulignant que les élus ne peuvent pas compter sur autant de personnel que dans les plus grandes villes.

Les salaires pour les postes d’élus dans les plus grandes villes sont aussi plus élevés, souligne-t-il.

Plus de 80 % des 110 municipalités qui font partie de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario ont une population de moins de 5000 personnes.

Alan Spacek affirme que les élections municipales seront intéressantes et dit avoir hâte à la soirée électorale du 22 octobre, qu'il suivra cette fois-ci, en tant que citoyen.