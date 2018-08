L’idée d’organiser une telle compétition a germé il y a moins d’un an, précise Jean-Michel Allain, le directeur de la course.

C’est avec un groupe d’amis à la piscine cet hiver qu’on a décidé de faire un événement dans la région. Jean-Michel Allain, directeur de la course

Le gros objectif, c’est de promouvoir l’activité physique , ajoute-t-il comme mission de l’événement.

En tout, 120 athlètes y étaient inscrits, ce qui était le nombre maximal pour l'événement, explique M. Allain.

Les sportifs étaient regroupés au début pour entendre les consignes. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

La pluie n’est pas un problème

Les coureurs ont eu à s’adapter à d’importantes chutes de pluie.

Toutefois, l’eau n’a pas semblé incommoder les athlètes interrogés qui étaient très satisfaits de l’organisation de l’événement.

D’ailleurs, l'effet de la pluie n’est pas considérable dans une épreuve dont la première étape consiste à sauter à l’eau, raconte Martin Larose, qui participe à une dizaine de compétitions similaires par année.

Ce n’est pas bien bien grave. Une fois qu’on est trempé dans l’eau, on est trempé jusqu’à la fin. Martin Larose, athlète participant

L'épreuve aquatique se déroulait directement dans la mer. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

Le plus gros défi est pour les partisans, mais pour les athlètes ça ne dérange pas , ajoute Jean-Michel Allain en précisant que la pluie rafraîchit les sportifs durant leurs efforts.

Plus de 25 kilomètres

Pour terminer la course, les athlètes devaient parcourir 750 mètres à la nage, 20 kilomètres à vélo et 5 kilomètres à la course.

Il s'agit d'une compétition de type « sprint », donc avec des distances deux fois plus courtes que le triathlon olympique.

Dès leur sortie de l'eau, les athlètes doivent embarquer sur leur vélo. Photo : Radio-Canada/Mathieu Massé

Le triathlonien de Moncton Cédric Boily a franchi le fil d'arrivée en moins d’une heure. Il était très satisfait.

C’était super bien organisé. Le parcours est super beau et le fun. Cédric Boily, gagnant de la course

Cédric Boily, à son arrivée à la fin du parcours. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

D'autres athlètes partageaient son enthousiasme.

C’était très excitant. J’étais vraiment nerveuse au début, mais c’était vraiment le fun , raconte Isabelle, une athlète de 16 ans qui en était à son tout premier triathlon.

L’atmosphère était bonne , ajoute Donna Trites, première à terminer la course chez les femmes.

Cédric Boily a remporté le triathlon Ironman de Mont-Tremblant en 2017 dans la catégorie amateur.

Une médaille de participation a été attribuée à chaque personne à l'issue du parcours. Photo : Radio-Canada/Mathieu Massé

70 bénévoles

Plus de 70 personnes ont oeuvré à l’organisation de l’événement.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, en faisait partie. Il se réjouit que cet événement permette au village de rayonner et d’attirer des personnes qui n'y seraient pas allées autrement.

On est très content. C’est sold out , raconte-t-il en s’arrêtant quelques instants pour donner un verre d’eau à un coureur qui passait.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, espère que cela deviendra un événement annuel. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

C’est la première édition. J’espère que ça va continuer. Serge Léger, maire de Cap-Pelé

Après la course, tous étaient invités à se reposer en dégustant une spécialité locale: la guédille de homard.

D'après un reportage de Mathieu Massé