L’école d’arbitrage de Justin St-Pierre se tenait cette fin de semaine à Saguenay. C'est au Foyer des loisirs de l'arrondissement d'Arvida que le célèbre arbitre, originaire d'Albanel, a partagé aux jeunes son amour pour ce métier.

Ces jeunes-là ont une passion et on sait que ces gars-là veulent tout faire pour réussir dans l’arbitrage. Justin St-Pierre, arbitre en chef dans la LNH

Après avoir passé quelques heures sur la glace, les futurs arbitres ont assisté à des conférences et à des cours théoriques.

« On était avec des gars d'expérience qui peuvent nous donner plein de trucs pour s'améliorer. C'est vraiment quelque chose que je recherche ici », précise Mathis Régimbal.

Ils ont eu la chance de rencontrer un juge de ligne de la Ligue nord-américaine de Hockey, de même que des arbitres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

« Ça me donne plus de confiance. Ça m'a confirmé que je voulais vraiment travailler fort pour monter les échelons, puis devenir un meilleur arbitre », ajoute de son côté Pierre-Olivier Gilbert.

Justin St-Pierre avoue qu'il s'agit d'un travail difficile psychologiquement. C'est pourquoi la passion pour son métier est d'autant plus importante.