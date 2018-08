Tasha Ramsay, une résidente de Miscouche, a raconté qu'elle avait voulu le mois dernier entrer au parc canin Slemon Park Hounds Grounds, à Summerside, avec sa chienne Molly, une rottweiler âgée de quelques mois.

Mme Ramsay a eu le déplaisir d’être accueillie par une affiche placée à l'entrée du site disant que « les pitbulls, les rottweilers et les autres chiens dont la mâchoire se verrouille » y étaient interdits.

Le texte de l’affiche fait référence à une légende urbaine qui affirme à tort que la mâchoire de certains chiens bloque et se verrouille, les rendant incapables de rouvrir leur gueule s’ils mordent. En réalité, il est anatomiquement impossible qu’une mâchoire de chien se « verrouille ».

À l'Île-du-Prince-Édouard, il n'existe aucune législation imposant des restrictions ou des interdictions pour certaines races de chien. Mme Ramsay a estimé qu'il était injuste de bannir en bloc tous les chiens appartenant à des races précises.

Molly, rottweiler femelle de six mois. Photo : Tasha Ramsay

Shawn McCarville, le président de Slemon Park, un complexe domiciliaire et commercial où est situé le parc canin, explique que le règlement avait été adopté à la suite d’« incidents », dont un au cours duquel un cadet de la police aurait été mordu.

Il a reconnu que l'expression « chiens dont la mâchoire se verrouille » (« lock jaw breeds » dans le texte en anglais) était « dépassée » et que l'entreprise allait changer le libellé de l'affiche. Mais le règlement en tant que tel restera en vigueur.

Des modèles qui fonctionnent mieux pour prévenir les morsures

Steve Barker, un chercheur pour le Dog Legislation Council of Canada, indique que les chiens qui mordent appartiennent à toutes sortes de races, et qu’une approche plus efficace pour prévenir les morsures serait de mieux dresser les chiens.

L’interdiction en vigueur à ce parc canin est légale puisqu’il est sur une propriété privée, croit M. Barker. Il précise qu’elle n’est néanmoins pas un exemple de politique efficace pour réduire les morsures, et davantage un symptôme du préjudice qui existe envers certains animaux et leurs propriétaires.

« De cibler une race en particulier quand 99,5 % des animaux de cette race ne mordront jamais, c’est de punir 99,5 % de cette race pour ce que 0,5 % pourrait faire », dit-il.

Vous ciblez une immense quantité de chiens pour essayer de punir une infime minorité. Steve Barker, chercheur

Les mesures mises en place il y a une quinzaine d’années à Calgary, une ville qui cible les comportements problématiques plutôt que les races ou les types de chiens, ont entraîné une diminution de 80 % des morsures de chiens, souligne M. Barker.

Un registre national des morsures réclamé

Steve Barker aimerait que le Canada établisse un système de récolte des données relatives aux morsures de chiens.

« Il n’y a pas de système centralisé pour répertorier les morsures, donc personne ne sait réellement combien il y en a », dit-il.

Les terriers américains du Stafforsdhire sont souvent ciblés par les lois interdisant les chiens de type pitbull. Photo : iStock/GlobalP

Les mesures visant des races spécifiques, comme l’interdiction des chiens de type pitbull ou des rottweilers, sont souvent fondées sur des données anecdotiques.

Cette pauvre qualité des données disponibles crée un terrain fertile pour la prolifération de mythes et d’informations inexactes, explique-t-il.

Sur Internet, des sites souvent cités par les médias, politiciens et activistes, tels DogsBite et Animals 24-7, qui militent ouvertement pour des lois ciblant des races en particulier, sont des sources notoires de désinformation au sujet des morsures de chiens.

Efficacité mise en doute

Steve Barker souligne qu’il n’existe pas de preuves que des lois ou règlements ciblant certaines races de chiens, tels les rottweilers ou les pitbulls, entraînent une réduction des blessures.

Le rottweiler, originaire d'Allemagne, est l'un des plus anciens chiens de troupeau. Photo : iStock/pankration

Une étude nationale publiée dans La Revue vétérinaire canadienne en 2013 avait conclu que le nombre de morsures n'était pas moins élevé dans les municipalités ayant ce type de législation. Plus récemment, une étude publiée en 2017 dans l'Irish Veterinary Journal concluait que l'interdiction de races particulières en Irlande s'était avérée contre-productive.

L’Ontario est le seul endroit au Canada qui a une interdiction provinciale de certains types de chiens, en vigueur depuis 2005. Plus tôt cette année, le Québec a renoncé à adopter des qui auraient interdit les rottweilers et les chiens de type pitbull, les jugeant non scientifiques. Aux États-Unis, une vingtaine d’États interdisent maintenant aux municipalités de mettre en place ce type de règlements.