C'est la ville de Jeddah, sur la mer Rouge, qui a accueilli le premier marathon de programmation (communément appelé « hackathon ») d'Arabie saoudite, une activité numérique réunissant des développeurs et des investisseurs. Il a été dédié au hajj, prévu pendant la deuxième moitié du mois d'août. Ce pèlerinage, où sont attendus deux millions de fidèles, est l'un des cinq piliers de l'islam. Il représente aussi un énorme défi logistique pour les autorités saoudiennes.

Imaginer des solutions technologiques

Luttant durant 36 heures contre le sommeil, des programmateurs du monde entier se sont penchés sur une question essentielle : comment prévenir à l'avenir les accidents mortels qui se produisent pendant le hajj?

Cinq jeunes femmes saoudiennes, yéménites et érythréennes ont travaillé à la conception d'une application permettant aux ambulanciers d'atteindre rapidement des personnes ayant besoin de soins médicaux au moyen d'un système de géolocalisation.

Deux Pakistanais se sont associés à des étudiants d'Asie de l'Est pour créer une « laisse virtuelle » permettant de localiser des proches perdus dans la marée humaine grâce à des bracelets électroniques. Quatre Saoudiens ont travaillé à la conception de poubelles à capteurs qui avertissent les éboueurs quand celles-ci sont pleines.

Record battu, selon les organisateurs

Au total, près de 3000 programmateurs ont participé à l'événement, ce qui fait dire aux organisateurs que l'Arabie saoudite a battu le record du nombre de participants à un marathon de programmation.

« Nous voulons faciliter le hajj aux pèlerins du monde entier », a déclaré Nouf al-Rakan, l'homme à la tête de la fédération saoudienne pour la cybersécurité et la programmation, qui a organisé l'événement. Ce marathon « nous apportera de nombreuses solutions et idées [...] dans lesquelles nous pourrons investir », a-t-elle déclaré à l'Agence France-Presse.

L'Arabie saoudienne se considère comme le gardien des lieux saints de l'islam – La Mecque et Médine – et en tire sa légitimité politique. Mais ce statut lui est contesté par l'Iran, son grand rival chiite, qui ne cesse de critiquer la manière dont les Saoudiens gèrent les lieux saints et la répétition de drames mortels.

En septembre 2015, un mouvement de panique a coûté la vie à quelque 2300 fidèles, dont de nombreux Iraniens. Plus tôt dans le mois, une centaine de personnes avaient été tuées dans la chute d'une grue sur le chantier d'agrandissement de la grande mosquée de La Mecque.

Un pays en changement

Selon Kristian Ulrichsen, chercheur à l'Institut Baker de l'Université Rice, aux États-Unis, les autorités saoudiennes veulent éviter de nouveaux accidents pouvant nuire aux efforts du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui tente de moderniser le pays.

Son plan de réformes comporte un volet prévoyant notamment le développement du tourisme religieux. Le royaume souhaite attirer six millions de pèlerins pendant le hajj et 30 millions durant la Omra, petit pèlerinage qui peut être accompli à n'importe quel moment.