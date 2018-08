En vacances sur l’île de Bali depuis deux semaines, Alexandria Duchaussoy-Girard et Olivier Hamel racontent qu’ils venaient juste de rentrer dans leur chambre d’hôtel, après le souper vers 20 h, lorsqu’ils ont senti la secousse. Ils ont alors rapidement quitté le bâtiment en compagnie des autres touristes pour se réfugier dans la rue.

Les locaux sont habitués aux tremblements de terre. Ils nous ont dit : "Vous, au Canada, vous avez les tempêtes de neige. Ici, en Indonésie, nous avons les tremblements de terre". Alexandria Duchaussoy-Girard

Après avoir regagné leur chambre quelques heures plus tard, une deuxième secousse, plus faible, s’est fait ressentir.

Le couple avait déjà ressenti le premier tremblement de terre qui a secoué l’île de Lombok il y a une semaine et qui a, selon un bilan encore provisoire, fait au moins 17 morts.

Sur l’île de Bali où ils se trouvent, les dégâts ne semblent pas très importants comparés à ceux observés sur l'île de Lombok, selon M. Hamel.

Affaires mondiales Canada signale que 2221 Canadiens sont enregistrés en Indonésie, dont 480 à Bali. Aucun incident impliquant des Canadiens n'a toutefois été rapporté.

Depuis leur chambre, ils se tiennent informés des dernières nouvelles sur Internet, au gré des connexions parfois difficiles. Ils ont tout de même pu prévenir et rassurer leurs familles au Québec.

Le couple ne compte cependant pas abréger son séjour à Bali. Il entend bien profiter des deux semaines restantes de son voyage.

« Tout le monde ici a repris ses activités, tout semble retourner à la normale, alors nous allons faire de même. On se tiendra juste un peu plus loin des plages à cause du risque de tsunami », a précisé Mme Duchaussoy-Girard.

D’après les informations de Yasmine Mehdi