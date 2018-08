Le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais, qui siège également au comité du Club nautique Témis, affirme qu’une petite équipe a repris les choses en main.

Nous avons retapé notre capitainerie au complet, qui était devenue désuète. Elle avait été laissée à l’abandon, on ne se comptera pas de menteries. Il y a trois ans, un groupe a reformé le comité. Aujourd’hui, la marina affiche presque complet : c’est du jamais vu depuis des années .

La marina Tête-du-lac, située à Notre-Dame-du-Nord, sur le lac Témiscamingue, est très fréquentée cette année Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Le succès est bien accueilli pour la marina qui a procédé à son ouverture officielle le 23 juin dernier. Pour y parvenir, une petite armée de bénévoles a dû mettre la main à la pâte. C’est le cas de Terry Lacoursière qui passe la majeure partie de son été sur les quais.

Depuis l’ouverture, les travaux ont fait tourner beaucoup de têtes! Les gens sont venus, ils en ont parlé... Et puis, ça va continuer de s’améliorer puisque les services seront éventuellement disponibles sur les autres quais .

Les membre du Club nautique Témis: Terry Lacoursière, Nico Gervais, Julie Duguay, Ronald Parisien Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Les investissements portent fruit et les plaisanciers de différents endroits sur le lac se présentent aux quais, notamment de New Liskeard, Haileybury et de Ville-Marie.

On a travaillé fort pour en arriver là. On a plein de plaisanciers qui sont arrivés qui nous en parlent. Ils ont aimé nos installations. Nico Gervais, maire de Notre-Dame-du-Nord

Éviter les espèces envahissantes

Les quais ont été remis à neuf, la capitainerie a été rénovée et une station de lavage a aussi été aménagée. Pour Nico Gervais, cet ajout sanitaire est devenu essentiel et s'inscrit dans une volonté de lutter contre les espèces envahissantes.

C'est un projet d'environ 20 000$. Dans le fond, nous sommes les précurseurs sur le lac Témiscamingue. Tout bateau qui entre sur le lac doit se laver, avant d'entrer, pour être certain que les espèces envahissantes des autres lacs ne viennent contaminer notre beau lac Témiscamingue.

La marina Tête-du-Lac peut accueillir une trentaine de bateaux.