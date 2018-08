Le responsable de la programmation, Stéphane Harvey, a tenu à mettre l'accent sur l'aspect familial de l'activité, avec l'aide et l'implication de partenaires locaux.

L'organisateur de la 11e Féria de Port-Cartier, Stéphane Harvey Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le but de la chose, c'est que la Féria soit une fête familiale, une fête pour tous. Stéphane Harvey, responsable de la programmation, 11e Féria de Port-Cartier

Le comité a orchestré le retour des jeux gonflables et la course des couleurs a été présentée à nouveau pour la joie des jeunes et des grands.

Le Théâtre Tortue Berlue était de passage avec son spectacle de marionnettes dans un autobus.

Le Théâtre Tortue Berlue, un autobus roulant qui abrite un spectacle de marionnettes Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Aussi, l'équipe qui tient habituellement sa propre exposition de voitures anciennes et récentes a accepté de se joindre à la féria.

Donc ça met un petit plus à notre événement, et ça amène des choses pour tout le monde , explique Stéphane Harvey.

Des jeunes émerveillés accompagnent d'anciens adolescents à l'exposition de voitures antiques. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Et pendant que les plus jeunes jouaient dans les jeux gonflables, d'autres pouvaient aller jeter un oeil sur les belles voitures d'époque.

Les toujours populaires manèges gonflables amusent les plus jeunes à la Féria de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

La soirée s'est conclue avec des spectacles sur la scène extérieure de l'île McCormick.