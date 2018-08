Selon le SPL, Maxime Ménard pourrait se trouver au centre-ville de Montréal. Il se déplace en transport en commun.

C’est un jeune homme blanc et francophone. Il mesure 1,85 mètre (6 pieds 1 pouce) et pèse 93 kilogrammes (205 livres). Il a les cheveux blonds et les yeux bleus.

Toute information permettant de retrouver Maxime Ménard devrait être acheminée au SPL. Cela peut se faire en appelant confidentiellement au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911 et en mentionnant le dossier LVL 180804 070.