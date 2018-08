Après le spectacle de Bryan Adams jeudi soir, de nombreux automobilistes ont dû attendre plus d’une heure avant de pouvoir circuler sur l’avenue Taniata.

Pour plusieurs festivaliers, le site du festival n’est plus en mesure d’accueillir de si grosses foules.

« Le site est rendu beaucoup trop petit pour l’envergure du Festivent, indique Julia Suarez, une festivalière. Les spectacles sont de plus en plus gros. Les artistes sont de plus en plus de renom. »

La Ville de Lévis, elle, considère que la situation est sous contrôle. « Le plan de circulation est efficace et correspond aux attentes au niveau de la circulation. De plus, il y a assez de personnel sur le site pour coordonner les déplacements », a déclaré le service des communications de la Ville, vendredi.

De son côté, l’organisation du festival n’a pas l’intention de changer de site à court terme.

Sébastien Huot est directeur général du Festivent Photo : Radio-Canada

« On est conscient que la circulation est problématique. Ça date de plusieurs années », indique Sébastien Huot, directeur général du Festivent.

Servise de navettes

L'organisation invite les festivaliers à utiliser le service de navettes qui prennent le départ de l’aréna BSR, des Galeries Chagnon et du complexe Honco. « On doit sensibiliser les gens au service de navettes, qui ne sont pas encore assez connues », explique M. Huot.

L’organisation fera le bilan de l’achalandage et des déplacements au cours des prochaines semaines.