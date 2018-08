Les planètes se sont vraiment alignées quand on a trouvé la date. Samedi, le 4 août. Jean-Sébastien Boudreault, organisateur de la grosse machine

Les parents ont dit aux jeunes : "il faut vous faire vivre ce qu’on a vécu dans notre jeunesse." C’est de la transmission générationnelle , s’est enthousiasmé l'organisateurs de la soirée, Jean-Sébastien Boudreault.

Au rythme des musiques endiablées des années 70 et 80, des familles ont profité de l'évènement jusqu’aux petites heures du matin.

L'ambiance était au rendez-vous pour le retour de la grosse machine. Photo : Radio-Canada

« On adore ça! On venait souvent, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Je me suis acheté des patins neufs exprès pour ça », raconte une femme qui patinait avec son mari.

La popularité de la soirée pourrait même générer une deuxième édition l’an prochain.