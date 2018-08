Le Toronto Mass Choir était de passage dans la capitale néo-écossaise pour la première fois à l'occasion du spectacle présenté samedi soir avec le Nova Scotia Mass Choir.

Les deux ensembles se sont réunis à l'improviste samedi matin à Halifax pour donner un aperçu de leur travail aux passants.

La directrice et chef d'orchestre du choeur torontois, Karen Burke, souligne que peu de choeurs de gospel subsistent au Canada, mais que le sien et celui de Nouvelle-Écosse perdurent depuis des décennies.

Bien que les deux formations comprissent surtout des choristes noirs à leurs débuts, elles rassemblent maintenant des gens de tous horizons. Se réunir est chanter est un excellent moyen de célébrer la diversité au Canada, fait valoir Mme Burke.

Malgré la chaleur accablante et un indice humidex de 35, des dizaines de choristes tapaient dans leurs mains, samedi matin, et se balançaient au rythme de chansons gospel traditionnelles comme This Little Light Of Mine et Amen.

Ils semblent avoir fait fureur auprès de la foule, dont certains membres ont joint leur voix aux leurs.