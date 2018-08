Les microbrasseries de Toronto sont confrontées à une faible offre et à un prix plus élevé des canettes de bière en raison des mesures de rétorsion imposées par le gouvernement fédéral aux importations d’aluminium américaines.

Le gouvernement fédéral a récemment introduit une contre-mesure sur l'aluminium américain, entre autres, pour contester les taxes perçues par le président Donald Trump sur les produits métalliques canadiens.

Le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé les tarifs appliqués sur les importations de certains produits de l’acier et de l’aluminium en provenance du Canada aux taux de 25 % et de 10 % respectivement , est-il écrit sur le site web du ministère des Finances du Canada.

À lire aussi : Une pénurie de canettes affecte les microbrasseurs

Depuis le 1er juillet, les produits d’aluminium américains coûtent 10 % de plus aux importateurs canadiens.

Steve Himel, le cofondateur de Henderson Brewing Company, une microbrasserie dans l'ouest de la ville, craint que sa brasserie n’ait pas les moyens de s’adapter aux retards dans les commandes de canettes de bière.

Nous suivons ça de près. Steve Himel , cofondateur de Henderson Brewing Company

Henderson Brewing Company commande ses canettes de bière entre six et dix semaines avant de commencer à les remplir.

Son fournisseur a maintenant avisé la microbrasserie d'un possible délai de six mois pour la réception de ces commandes.

« Cela pourrait facilement nous mener à l'interruption catastrophique de nos activités et nous perdrons des clients, des ventes et aurons, en fin de compte, une entreprise en difficulté », dit-il.



Steve Himel, gérant et cofondateur de Henderson Brewing Company, affirme que sa compagnie surveille de près la situation. Photo : Radio-Canada/Chris Langenzarde

« Si ce problème persiste, nous pourrions facilement être contraints de cesser nos activités », ajoute-t-il.

Sa microbrasserie paiera un cent de plus par canette maintenant que les mesures tarifaires sont entrées en vigueur.

« Tout le monde sera touché »

Le président de l'Association des microbrasseries de l'Ontario (OCB), Scott Simmons, a déclaré à CBC Toronto que ses membres « absorbent » actuellement la hausse des coûts des canettes de bière pour protéger les consommateurs contre une hausse du prix de la bière.

Les mesures tarifaires deviennent un « enjeu crucial », dit-il, puisque certains brasseurs ontariens ont déclaré que leurs réserves de canettes étaient déjà épuisées.

« Cela va avoir un impact sur tout le monde, à un moment donné », dit Scott Simmons, soulignant que les brasseurs qui commandent des canettes ont déjà été touchés par ces mesures.

« Plusieurs fournisseurs américains sont maintenant en rupture de stock ou servent peut-être d'abord certains de leurs gros clients », ajoute-t-il.

Les microbrasseries de Toronto absorbent l'augmentation du coût des canettes de bière pour éviter d'imposer des prix plus élevés aux consommateurs. Photo : Radio-Canada/Chris Langenzarde

Même inquiétude du côté de Great Lakes Brewery, une microbrasserie basée à Etobicoke et qui existe depuis 31 ans.

Chaque mois, la société commande jusqu'à un million de canettes de grande taille à un distributeur de Chicago.

Le directeur marketing, Troy Burtch, dit que le prix a grimpé de 26 000 $ supplémentaires par mois depuis l’imposition des tarifs.

Plus nous recevrons de la demande, plus notre croissance sera pénalisée. Troy Burtch, directeur marketing de Great Lakes Brewery

Session Craft Canning, une entreprise de Mississauga qui fournit un service mobile de mise en conserve à 250 microbrasseries en Ontario, demande l'aide du gouvernement fédéral.

« Si le gouvernement pouvait subventionner ces tarifs, cela aiderait beaucoup d’entreprises », dit le gérant associé de Session Craft Canning, Jeff Rogowsky.

Il ajoute que son entreprise subit des pressions pour augmenter ses prix.

Un avenir incertain

« L'entrée en vigueur des mesures tarifaires pousse les entreprises à réexaminer leurs activités ou modifier leur façon d’acheter des matières premières ou ce qui sera exporté. Nous serons touchés par ces décisions », dit Steve Himel.

La microbrasserie a décidé de commander des canettes 20 semaines à l’avance, soit le double du volume des commandes précédentes.

« Nous devons payer pour les commandes en avance », dit-il, ajoutant que la plupart des microbrasseries ne peuvent pas se le permettre après avoir dépensé des milliers de dollars pour acheter du matériel de brassage.

Henderson Brewing Company Photo : Radio-Canada/Chris Langenzarde

Selon Steve Himel, cette situation pourrait compromettre ses relations avec la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), les magasins de bière, les restaurants et les bars.

« Il est possible que nous perdions un client qui cherchait notre produit et ne le trouve plus. Il choisira alors un autre produit », dit-il.

« Nous pourrions même être radiés de ces points de vente si les détaillants nous considèrent comme étant des fournisseurs de produit peu fiable », conclut-il.