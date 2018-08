« Je peux dire catégoriquement qu'il n'y a eu absolument aucune participation du gouvernement américain là-dedans », a-t-il déclaré sur la chaîne Fox en réponse aux accusations de Nicolas Maduro qui blâme des « financiers » non identifiés aux États-Unis d'être à l'origine de l'attaque.

« Si le gouvernement vénézuélien dispose de solides informations qu'il veut nous soumettre et qui montreraient une possible atteinte au droit pénal américain, nous les examinerons sérieusement. Mais, en attendant, nous devrions vraiment nous concentrer sur la corruption et l'oppression du régime au Venezuela », souligne John Bolton.

L'incident de samedi pourrait avoir été provoqué par « beaucoup de choses, comme un prétexte fourni par le régime lui-même ou quelque chose d'autre », a-t-il assuré.

Évoquant les accusations lancées par Nicolas Maduro, « il s'agit de choses qu'il a déjà dites auparavant, et il faut les prendre pour ce qu'elles valent ».

M. Maduro a affirmé avoir échappé samedi à une tentative d'« assassinat » commis avec des drones chargés d'explosifs pendant qu'il prononçait un discours lors d'une cérémonie militaire à Caracas.

Des accusations tous azimuts

En plus d’avoir accusé les États-Unis d'être derrière l'attaque, Nicolas Maduro a également formellement incriminé le président colombien en citant son nom dans un discours après l’incident.

Samedi le gouvernement colombien a catégoriquement rejeté cette accusation, la qualifiant d'« absurde ».

Dans le même discours, M. Maduro a promis une « punition maximale » à l'encontre des auteurs de l'attaque. « Il n'y aura pas de pardon », a assuré ce président très impopulaire et dont l'économie est à bout de souffle.

Le gouvernement a aussi accusé « l'extrême droite », expression par laquelle il désigne l'opposition vénézuélienne, d'être impliquée dans cet « attentat ».

Un mystérieux groupe rebelle qui serait composé de civils et de militaires a revendiqué l'action, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

« Nous ne pouvons pas tolérer que la population soit affamée, que les malades n'aient pas de médicaments, que la monnaie n'ait plus de valeur, que le système éducatif n'enseigne plus rien et ne fasse qu'endoctriner avec le communisme », assure ce texte. Celui-ci est signé du « Mouvement national des soldats en chemise », jusque-là inconnu.

Des images télévisées diffusées en direct du rassemblement montrent le chef d'État désorienté après le retentissement d'une détonation.

Selon le ministre de la Communication, « une charge explosive [...] a détoné à proximité de l'estrade présidentielle » et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits de la parade militaire.

Plusieurs témoins résidant à proximité des lieux de l’incident ont raconté avoir vu au moins un drone foncer dans un immeuble d’habitations pour ensuite exploser.

L’un de ces témoins aurait pris une vidéo de la scène dans laquelle on voit un drone s’écraser contre un immeuble sans pour autant montrer d’explosion. Ce témoin raconte que l’explosion s’est produite après que le drone soit tombé.

Sept militaires ont été blessés et hospitalisés à la suite de ces faits, selon le gouvernement vénézuélien.

Allié de M. Maduro, Cuba a été un des premiers pays à réagir, exprimant son « entière solidarité » au président vénézuélien face à cette « tentative d'attentat ». La Russie, l'Iran et la Turquie, également proches de Caracas, ont fermement condamné cette « tentative d'assassinat », selon Moscou. Madrid, qui parle de « faits violents », a réprouvé « tout type de violence à des fins politiques ».