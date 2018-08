L’appareil que pilotait Jason Peterson et dans lequel aucun passager n’était à bord s’est écrasé près de Grande Prairie, a confirmé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La victime de 43 ans était connue parmi la communauté de chasseurs en raison de son émission télévisée Into the Wild qu’il avait lancée et produite à partir de 2004.

« Il adorait la Saskatchewan ainsi que les endroits reculés et peu connus », se souvient Gus Congemi, le présentateur new-yorkais d’une autre émission, Live the Wild Life TV.

Jason Peterson était également un homme humble dévoué à sa femme et ses deux enfants, dit M. Congemi.

Une célébration de la vie en mémoire de Jason Peterson sera célébrée à Warman en Saskatchewan le 9 août.

Le Bureau de la sécurité des transports mène une enquête pour comprendre les circonstances derrière l’accident.